Оккупанты ночью обстреляли три общины Никопольского района

Детали

Россияне 7 раз атаковали район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три общины - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую.

В мирные города и деревни прилетели более 70 смертоносных снарядов.

Прошло без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследование территорий – из’выясняют детали обстрелов.

Добавим

Украинские военные отразили наступление российской армии в районе 15 населенных пунктов в трех областях Украины