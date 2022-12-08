Оккупанты ночью обстреляли три общины Никопольского района
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава Дпиропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в области. Под вражеским огнем оказалось три общины в Никопольском районе, пишет УНН.
Детали
Россияне 7 раз атаковали район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три общины - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую.
В мирные города и деревни прилетели более 70 смертоносных снарядов.
Прошло без погибших и раненых.
Представители ГСЧС продолжают обследование территорий – из’выясняют детали обстрелов.
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