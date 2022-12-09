Днепропетровская область: оккупанты направили "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью снова направили свои “Грады” и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Об этом сообщил глава Дпиропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

“Более 12 часов тревоги и обстрел трех общин... Российские оккупационные войска ночью снова направили свои „Грады“ и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины. Люди уцелели”, — отметил он.

В Красногригорьевской общине избиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач.

В других — детали обстрелов выясняются.

Напомним 

Оккупанты ночью обстреляли три общины Никопольского района.

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