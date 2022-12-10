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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16395 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалі

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалі

Київ • УНН

 • 643950 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Окупанти вдарили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Голова Дпіропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей, передає УНН.

Цитата

"Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома. Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.

Деталі

Він додав, що у місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

"У Марганецькій громаді люди вціліли", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо 

Російські окупанти скерували “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район.

Українські Національні Новини

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