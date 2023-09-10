Оккупанты не заходят в Авдеевку из-за страха увязнуть там в уличных боях - Маляр

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«Если говорить о Марьинском направлении, то это эмоционально важное для россиян направление и они фактически стерли уже с лица земли этот населенный пункт, там фактически не осталось домов, сооружений. Но россияне не могут взять под контроль этот населенный пункт. Буквально та же история с Авдеевкой. Они не заходят в Авдеевку, потому что опасаются увязнуть там в уличных боях, пытаются ее окружить, но уже много месяцев подряд не могут это сделать», - рассказала Маляр.

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Украинские военные имеют успехи возле Клищеевки в Донецкой области.