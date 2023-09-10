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Оккупанты не заходят в Авдеевку из-за страха увязнуть там в уличных боях - Маляр

Оккупанты не заходят в Авдеевку из-за страха увязнуть там в уличных боях - Маляр

Киев • УНН

 • 374802 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российские оккупанты не заходят в Авдеевку из-за опасений увязнуть там в уличных боях, поэтому пытаются ее окружить, но уже много месяцев подряд не могут это сделать. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

Цитата

«Если говорить о Марьинском направлении, то это эмоционально важное для россиян направление и они фактически стерли уже с лица земли этот населенный пункт, там фактически не осталось домов, сооружений. Но россияне не могут взять под контроль этот населенный пункт. Буквально та же история с Авдеевкой. Они не заходят в Авдеевку, потому что опасаются увязнуть там в уличных боях, пытаются ее окружить, но уже много месяцев подряд не могут это сделать», - рассказала Маляр.

Дополнение

Украинские военные имеют успехи возле Клищеевки в Донецкой области.

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