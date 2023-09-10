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Сили оборони мають успіхи біля Кліщіївки – ЗСУ

Сили оборони мають успіхи біля Кліщіївки – ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські військові мають успіхи біля Кліщіївки на Донеччині. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, зокрема маємо успіхи біля Кліщіївки. За минулу добу противник 571 раз завдавав ударів по позиціях наших військових, також тричі застосовував свою тактичну та армійську авіацію», - сказав Євлаш.

Він також повідомив, що на Бахмутському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень, противник продовжує з боями відходити.

«Наші захисники ліквідували 188 окупантів, а також нам вдалося знищити одну бойову машину піхоти, три бойові машини десанту, 240 міліметрову установку «Тульпан», два РСЗВ БМ-21 «Град», одну «Рапіру», шість авто, якими відбувався підвіз боєприпасів та різних постачань до позицій окупантів. Один ПТРК, два склади з боєприпасами та один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один «ОРЛАН-10», - розповів Євлаш.

За його словами, ситуація залишається не змінною, українські військові продовжують тримати фронт.

«На південному фланзі продовжуємо наступати та виганяти ворогів на цьому (Бахмутському – ред.) напрямку», - зазначив Євлаш.

Доповнення

Раніше заступник командира 3-ої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін повідомляв, що понад половина селища Кліщіївка, що на півдні від Бахмута, Донецької області, зараз перебуває під контролем Сил оборони.

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