Сили оборони мають успіхи біля Кліщіївки – ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські військові мають успіхи біля Кліщіївки на Донеччині. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
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«На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, зокрема маємо успіхи біля Кліщіївки. За минулу добу противник 571 раз завдавав ударів по позиціях наших військових, також тричі застосовував свою тактичну та армійську авіацію», - сказав Євлаш.
Він також повідомив, що на Бахмутському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень, противник продовжує з боями відходити.
«Наші захисники ліквідували 188 окупантів, а також нам вдалося знищити одну бойову машину піхоти, три бойові машини десанту, 240 міліметрову установку «Тульпан», два РСЗВ БМ-21 «Град», одну «Рапіру», шість авто, якими відбувався підвіз боєприпасів та різних постачань до позицій окупантів. Один ПТРК, два склади з боєприпасами та один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один «ОРЛАН-10», - розповів Євлаш.
За його словами, ситуація залишається не змінною, українські військові продовжують тримати фронт.
«На південному фланзі продовжуємо наступати та виганяти ворогів на цьому (Бахмутському – ред.) напрямку», - зазначив Євлаш.
Доповнення
Раніше заступник командира 3-ої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін повідомляв, що понад половина селища Кліщіївка, що на півдні від Бахмута, Донецької області, зараз перебуває під контролем Сил оборони.