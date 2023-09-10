Силы обороны имеют успехи возле Клищеевки - ВСУ

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«На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, в частности имеем успехи у Клещеевки. За минувшие сутки противник 571 раз наносил удары по позициям наших военных, также трижды применял свою тактическую и армейскую авиацию», - сказал Евлаш.

Он также сообщил, что на Бахмутском направлении произошло восемь боевых столкновений, противник продолжает с боями отходить.

«Наши защитники ликвидировали 188 оккупантов, а также нам удалось уничтожить одну боевую машину пехоты, три боевые машины десанта, 240 миллиметровую установку «Тульпан», два РСЗО БМ-21 «Град», одну «Рапиру», шесть авто, которыми происходил подвоз боеприпасов и различных поставок к позициям оккупантов. Один ПТРК, два склада с боеприпасами и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один «ОРЛАН-10», - рассказал Евлаш.

По его словам, ситуация остается неизменной, украинские военные продолжают держать фронт.

«На южном фланге продолжаем наступать и выгонять врагов на этом (Бахмутском – ред.) направлении», - отметил Евлаш.

Дополнение

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин сообщал, что более половины поселка Клищеевка, что на юге от Бахмута, Донецкой области, сейчас находится под контролем Сил обороны.