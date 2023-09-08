Сили оборони контролюють більше ніж половину Кліщіївки, на півдні від Бахмута - заступник командира 3-ої штурмової бригади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Понад половина селища Кліщіївка, що на півдні від Бахмута, Донецької області, зараз перебуває під контролем Сил оборони, розповів в ефірі Радіо Свобода заступник командира 3-ої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін, повідомляє УНН.
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«Більше половини населеного пункту контролюються українськими силами. Залишилася невелика кількість, там, мабуть, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається», - повідомив Жорін.
За його словами, Сили оборони створили там такі умови для російських сил, що за останній час вони не можуть користуватися своєю технікою.
«Тобто танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту – все, що в них було, майже вся ця техніка вже знищена. А та, що залишається – вони її не виганяють або користуються виключно як таксі або логістичними засобами вночі, тому що, як тільки вона з’являється у нашому полі зору, ми її знищуємо», – зазначив заступник командира.
За його словами, по всій лінії населених пунктів Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, південніше Бахмута, російські війська щоденно зазнають втрат. Тому окупанти вимушені відступати назад, створюючи нові позиції, на яких намагаються закріпитися.
Як зазначив Жорін, ці села можна назвати населеними пунктами лише умовно, оскільки там через обстріли майже не залишилося цілих будинків.
«Це суцільні руїни і за ці руїни йде боротьба», - додав заступник командира.
Нагадаємо
5 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що українські війська досить ефективно зараз працюють на Бахмутському напрямку, мають успіхи у тому числі на Кліщіївському напрямку.