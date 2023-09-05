Сили оборони мають успіхи на Кліщіївському напрямку - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українські війська досить ефективно зараз працюють на Бахмутському напрямку, мають успізи у тому числі на Кліщіївському напрямку, повідомив у вівторок в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише УНН.
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"Можемо судити про те, що досить ефективно зараз працюють наші захисники на Бахмутському напрямку, завдають противнику дуже важких, суттєвих, відчутних втрат. Противник з боями продовжує відходити. Зокрема, маємо успіхи також і на Кліщіївському напрямку, продовжуємо просування і продовжуємо вибивати ворога з нашої землі", - сказав Євлаш.
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Як повідомили 5 вересня у Генштабі, російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки.