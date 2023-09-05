Ворог намагався наступати на кількох напрямках, безуспішно - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Про це повідомили у вівторок у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області", - зазначили у Генштабі.
"На Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Як повідомили у Генштабі, Сили оборони мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка на півдні.