Ворог намагався наступати на кількох напрямках, безуспішно - Генштаб

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Як повідомляється, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області", - зазначили у Генштабі.

"На Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, Сили оборони мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка на півдні.