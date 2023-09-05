Враг пытался наступать на нескольких направлениях, безуспешно - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки, Белогоровки и севернее Клищеевки. Об этом сообщили во вторник в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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Как сообщается, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. "Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области", - отметили в Генштабе.
"На Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки, Белогоровки и севернее Клищеевки. Тяжелые бои продолжаются", - сообщили в Генштабе.
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Как сообщили в Генштабе, Силы обороны имели успех в направлении Роботино-Новопрокоповка на юге.