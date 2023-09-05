Силы обороны имеют успехи на Клищеевском направлении - спикер

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"Можем судить о том, что достаточно эффективно сейчас работают наши защитники на Бахмутском направлении, наносят противнику очень тяжелые, существенные, ощутимые потери. Противник с боями продолжает отходить. В частности, имеем успехи также и на Клищеевском направлении, продолжаем продвижение и продолжаем выбивать врага с нашей земли", - сказал Евлаш.

Напомним

Как сообщили 5 сентября в Генштабе, российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки, Белогоровки и севернее Клищеевки.