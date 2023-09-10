Окупанти не заходять в Авдіївку через страх зав’язнути там у вуличних боях – Маляр

Цитата

«Якщо говорити про Мар'їнський напрямок, то це емоційно важливий для росіян напрямок і вони фактично стерли з лиця землі цей населений пункт, там фактично не залишилося будинків, споруд. Але росіяни не можуть взяти під контроль цей населений пункт. Буквально та сама історія з Авдіївкою. Вони не заходять в Авдіївку, тому що побоюються зав’язнути там у вуличних боях, намагаються її оточити, але вже багато місяців поспіль не можуть це зробити», - розповіла Маляр.

Доповнення

Українські військові мають успіхи біля Кліщіївки на Донеччині.