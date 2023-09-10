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Окупанти не заходять в Авдіївку через страх зав’язнути там у вуличних боях – Маляр

Окупанти не заходять в Авдіївку через страх зав’язнути там у вуличних боях – Маляр

Київ • УНН

 • 374803 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські окупанти не заходять в Авдіївку через побоювання зав’язнути там у вуличних боях, тому намагаються її оточити, але вже багато місяців поспіль не можуть це зробити. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає кореспондент УНН.

Цитата

«Якщо говорити про Мар'їнський напрямок, то це емоційно важливий для росіян напрямок і вони фактично стерли з лиця землі цей населений пункт, там фактично не залишилося будинків, споруд. Але росіяни не можуть взяти під контроль цей населений пункт. Буквально та сама історія з Авдіївкою. Вони не заходять в Авдіївку, тому що побоюються зав’язнути там у вуличних боях, намагаються її оточити, але вже багато місяців поспіль не можуть це зробити», - розповіла Маляр.

Доповнення

Українські військові мають успіхи біля Кліщіївки на Донеччині.

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