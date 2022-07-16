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11:23 • 1452 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумщине

10:46 • 9471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 14:57 • 141204 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты не прекращают обстрелы Сумской и Черниговской областей: утром были новые

Оккупанты не прекращают обстрелы Сумской и Черниговской областей: утром были новые

Киев • УНН

 • 158263 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты в Черниговской и Сумской областях. Об этом информирует Госпогранслужба Украины, пишет УНН.

Детали

Как указано, сегодня утром зафиксировано 4 взрыва минометных мин калибра 120 мм, которыми россияне обстреливали Новгород-Северскую громаду в Черниговской области.

Под минометным обстрелом оказалась Зноб-Новгородская громада Сумской области, зафиксировано 12 прилетов мин калибра 120 мм.

Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской громаде (на видео) в Сумской области, прилетело 12 снарядов.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты из минометов обстреляли две громады Сумской области – зафиксировано по меньшей мере 21 "прилет".

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