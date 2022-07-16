Оккупанты не прекращают обстрелы Сумской и Черниговской областей: утром были новые
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты в Черниговской и Сумской областях. Об этом информирует Госпогранслужба Украины, пишет УНН.
Детали
Как указано, сегодня утром зафиксировано 4 взрыва минометных мин калибра 120 мм, которыми россияне обстреливали Новгород-Северскую громаду в Черниговской области.
Под минометным обстрелом оказалась Зноб-Новгородская громада Сумской области, зафиксировано 12 прилетов мин калибра 120 мм.
Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской громаде (на видео) в Сумской области, прилетело 12 снарядов.
Дополнение
За прошедшие сутки российские оккупанты из минометов обстреляли две громады Сумской области – зафиксировано по меньшей мере 21 "прилет".