Понад 20 "прильотів": вранці рашисти з мінометів обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьгодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли дві громади Сумщини – зафіксовано щонайменше 21 "приліт". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на 15 липня в області була тихою, хоч і тривожною. А ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів", – написав Живицький.
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Російські окупанти вдарили з мінометів:
• після 7:00 по Шалигінській громаді – п'ять "прильотів";
• о 7:30 по Есманьській – шість "прильотів";
• о 8:30 знову по Шалигінській – ще 10 "прильотів".
Нагадаємо
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.