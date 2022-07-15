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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Понад 20 "прильотів": вранці рашисти з мінометів обстріляли Сумщину

Понад 20 "прильотів": вранці рашисти з мінометів обстріляли Сумщину

Київ • УНН

 • 125031 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьгодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли дві громади Сумщини – зафіксовано щонайменше 21 "приліт". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Ніч на 15 липня в області була тихою, хоч і тривожною. А ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів", – написав Живицький.

Деталі

Російські окупанти вдарили з мінометів:

• після 7:00 по Шалигінській громаді – п'ять "прильотів";

• о 7:30 по Есманьській – шість "прильотів";

• о 8:30 знову по Шалигінській – ще 10 "прильотів".

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.

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