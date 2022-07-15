Более 20 "прилетов": утром рашисты из минометов обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли две громады Сумской области – зафиксирован по меньшей мере 21 "прилет". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Цитата
"Ночь на 15 июля в области была тихой, хоть и тревожной. А утро началось с более чем 20 минометных прилетов", – написал Живицкий.
Детали
Российские оккупанты ударили из минометов:
• после 7 часов по Шалыгинской громаде – пять "прилетов";
• в 7:30 по Эсманской – шесть "прилетов";
• в 8:30 снова по Шалыгинской – еще 10 "прилетов".
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе прогремело более 10 мощных взрывов.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева.