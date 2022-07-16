Окупанти не припиняють обстріли Сумської та Чернігівської областей: зранку були нові

Деталі

Як вказано, сьогодні вранці зафіксовано 4 вибухи мінометних мін калібру 120 мм, якими росіяни обстрілювали Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині.

Під мінометним обстрілом опинилася Зноб-Новгородська громада на Сумщині, зафіксовано 12 прильотів мін калібру 120 мм.

Ствольна артилерія росіян вдарила по Білопільській громаді (на відео) на Сумщині, прилетіло 12 снарядів.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти з мінометів обстріляли дві громади Сумщини – зафіксовано щонайменше 21 "приліт".