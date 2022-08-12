Оккупанты не дают вывезти более тысячи детей с оккупированной территории, – Ким

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"Россияне не дают вывезти детей в безопасное место — ни через зеленый коридор, никак. Мы до сих пор платим зарплату нашим предприятиям, поддерживаем людей как можем. Дальше не расскажу, но скоро все будет хорошо", — сказал Виталий Ким.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате обстрелов в Николаевской области пострадали 60 детей.

Из Николаева уехало более половины горожан. По состоянию на 11 августа из 480 тысяч, в городе, осталось менее 230 тысяч. Добровольная эвакуация была организована в марте 2022 года.

Напомним

Российские оккупанты ночью обстреляли Константиновку в Николаевском районе.