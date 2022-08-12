Оккупанты не дают вывезти более тысячи детей с оккупированной территории, – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На оккупированных территориях Николаевской области остается 1 100 детей. Россияне не дают их увезти в безопасное место. Об этом корреспондентам Общественного рассказал начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
"Россияне не дают вывезти детей в безопасное место — ни через зеленый коридор, никак. Мы до сих пор платим зарплату нашим предприятиям, поддерживаем людей как можем. Дальше не расскажу, но скоро все будет хорошо", — сказал Виталий Ким.
Добавим
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате обстрелов в Николаевской области пострадали 60 детей.
Из Николаева уехало более половины горожан. По состоянию на 11 августа из 480 тысяч, в городе, осталось менее 230 тысяч. Добровольная эвакуация была организована в марте 2022 года.
Напомним
Российские оккупанты ночью обстреляли Константиновку в Николаевском районе.