Окупанти не дають вивезти більше тисячі дітей з окупованої території, – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На окупованих територіях Миколаївської області залишається 1100 дітей. Росіяни не дають їх вивезти в безпечне місце. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
"Росіяни не дають вивезти дітей у безпечне місце — ні через зелений коридор, ніяк. Ми досі платимо зарплатню нашим підприємствам, підтримуємо людей як можемо. Далі не розкажу, але скоро все буде добре", — сказав Віталій Кім.
Додамо
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів на Миколаївщині постраждали 60 дітей.
З Миколаєва виїхала понад половина містян. Станом на 11 серпня з 480 тисяч, у місті, залишилось менше ніж 230 тисяч. Добровільна евакуація була організована в березні 2022 року.
Нагадаємо
Російські окупанти вночі обстріляли Костянтинівку у Миколаївському районі.