Загарбники вночі обстріляли громаду під Миколаєвом

Цитата

"11 серпня, о 06:30 ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

Ситуація по районах Миколаївщини за минулу добу, за даними голови ОВА, була наступна:

Миколаївський район



Вдень, 10 серпня, об 11:00 внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади в селі Зоря зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.



Вчора, 10 серпня, о 22:25 ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.



Вдень, 10 серпня, о 14:05 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень у Балабанівському лісовому урочищі.



Баштанський район



Вчора, 10 серпня, близько 12:00 були обстріли село Широке Широківської громади. Зруйновані два житлові будинки, влучання були в зруйновану школу та стадіон. Постраждалих немає. Орієнтовно з 22:00 були обстріли за межами населених пунктів громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ.



Також внаслідок обстрілів у селищі Березнегувате виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російським загарбникам не вдається спланувати наступ на Миколаїв, але окупанти продовжують його імітувати, заявив генерал-майор Дмитро Марченко.