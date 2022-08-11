Загарбники вночі обстріляли громаду під Миколаєвом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли Костянтинівку у Миколаєвському районі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"11 серпня, о 06:30 ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.
Деталі
Ситуація по районах Миколаївщини за минулу добу, за даними голови ОВА, була наступна:
Миколаївський район
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- Вдень, 10 серпня, об 11:00 внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади в селі Зоря зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.
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- Вчора, 10 серпня, о 22:25 ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.
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- Вдень, 10 серпня, о 14:05 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень у Балабанівському лісовому урочищі.
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Баштанський район
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- Вчора, 10 серпня, близько 12:00 були обстріли село Широке Широківської громади. Зруйновані два житлові будинки, влучання були в зруйновану школу та стадіон. Постраждалих немає. Орієнтовно з 22:00 були обстріли за межами населених пунктів громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
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- Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ.
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- Також внаслідок обстрілів у селищі Березнегувате виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Російським загарбникам не вдається спланувати наступ на Миколаїв, але окупанти продовжують його імітувати, заявив генерал-майор Дмитро Марченко.