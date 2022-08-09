Генерал-майор Марченко: окупанти імітують наступ на Миколаїв
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російським загарбникам не вдається спланувати наступ на Миколаїв, але окупанти продовжують його імітувати. Про це в ефірі телемарафону заявив генерал-майор Дмитро Марченко, передає УНН.
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"Вони хочуть ввести нас в оману, що вони начебто готують наступальні дії", – зазначив Марченко.
Через те, що українські військові успішно знищують склади та логістику ворога, окупантам складно планувати наступ.
"Свій шанс захопити Миколаїв вони втратили ще в березні. Зараз у Миколаєві дуже добре побудовано оборону. Тих сил та засобів, які є, достатньо для того, щоб відбити будь-які атаки ворога", - вважає генерал-майор.
Він впевнений, що Миколаїв російським загарбникам "точно не вдасться захопити".
Нагадаємо
Генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який з перших днів керував обороною Миколаєва і області, знову відрядили на Миколаївщину для посилення роботи з військовою адміністрацією.