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Генерал-майор Марченко повернувся на Миколаївщину для посилення роботи з ВА – Кім

Генерал-майор Марченко повернувся на Миколаївщину для посилення роботи з ВА – Кім

Київ • УНН

 • 194502 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який з перших днів керував обороною Миколаєва і області, знову відрядили на Миколаївщину для посилення роботи з військовою адміністрацією. Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

“Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних Сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, у тому числі в Херсонській області та з військовою адміністрацією по багатьом питанням”, – зазначив Кім.

Доповнення

Народний депутат Роман Костенко у своєму Facebook також повідомив про повернення генерал-майора на Миколаївщину. Він опублікував спільне фото з Марченком та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Дмитро Марченко є генерал-майором ЗСУ. Він з перших днів повномасштабного вторгнення рф очолював оборону Миколаєва та області.

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