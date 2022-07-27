Генерал-майор Марченко повернувся на Миколаївщину для посилення роботи з ВА – Кім

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“Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних Сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, у тому числі в Херсонській області та з військовою адміністрацією по багатьом питанням”, – зазначив Кім.

Доповнення

Народний депутат Роман Костенко у своєму Facebook також повідомив про повернення генерал-майора на Миколаївщину. Він опублікував спільне фото з Марченком та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Дмитро Марченко є генерал-майором ЗСУ. Він з перших днів повномасштабного вторгнення рф очолював оборону Миколаєва та області.