Генерал-майор Марченко повернувся на Миколаївщину для посилення роботи з ВА – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який з перших днів керував обороною Миколаєва і області, знову відрядили на Миколаївщину для посилення роботи з військовою адміністрацією. Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних Сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, у тому числі в Херсонській області та з військовою адміністрацією по багатьом питанням”, – зазначив Кім.
Доповнення
Народний депутат Роман Костенко у своєму Facebook також повідомив про повернення генерал-майора на Миколаївщину. Він опублікував спільне фото з Марченком та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.
Дмитро Марченко є генерал-майором ЗСУ. Він з перших днів повномасштабного вторгнення рф очолював оборону Миколаєва та області.