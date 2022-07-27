Генерал-майор Марченко вернулся в Николаевскую область для усиления работы с ВА – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и области, снова отправили в Николаевскую область для усиления работы с военной администрацией. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Генерал Марченко возвращается для усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил. Он откомандирован именно для усиления работы с партизанами, в том числе в Херсонской области и с военной администрацией по многим вопросам”, – отметил Ким.
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Народный депутат Роман Костенко в своем Facebook также сообщил о возвращении генерал-майора в Николаевскую область. Он опубликовал совместное фото с Марченко и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.
Дмитрий Марченко является генерал-майором ВСУ. Он с первых дней полномасштабного вторжения рф возглавлял оборону Николаева и области.