Генерал-майор Марченко: оккупанты имитируют наступление на Николаев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российским захватчикам не удается спланировать наступление на Николаев, но оккупанты продолжают его имитировать. Об этом в эфире телемарафона заявил генерал-майор Дмитрий Марченко, передает УНН.
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"Они хотят ввести нас в заблуждение, что они якобы готовят наступательные действия", – отметил Марченко.
Из-за того, что украинские военные успешно уничтожают склады и логистику врага, оккупантам сложно планировать наступление.
"Свой шанс захватить Николаев они потеряли еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Тех сил и средств, которые есть, достаточно для того, чтобы отбить любые атаки врага", - считает генерал-майор.
Он уверен, что Николаев российским захватчикам "точно не удастся захватить".
Напомним
Генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и области, снова отправили в Николаевскую область для усиления работы с военной администрацией.