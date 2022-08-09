Генерал-майор Марченко: оккупанты имитируют наступление на Николаев

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"Они хотят ввести нас в заблуждение, что они якобы готовят наступательные действия", – отметил Марченко.

Из-за того, что украинские военные успешно уничтожают склады и логистику врага, оккупантам сложно планировать наступление.

"Свой шанс захватить Николаев они потеряли еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Тех сил и средств, которые есть, достаточно для того, чтобы отбить любые атаки врага", - считает генерал-майор.

Он уверен, что Николаев российским захватчикам "точно не удастся захватить".

Напомним

Генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и области, снова отправили в Николаевскую область для усиления работы с военной администрацией.