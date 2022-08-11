Захватчики ночью обстреляли громаду под Николаевом

ukru
14 марта, 19:57 • 84888 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 109353 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 104091 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135466 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136425 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112149 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105926 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92243 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111302 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136701 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 34525 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 21549 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 39397 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 48276 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 35109 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233542 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 263909 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201099 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206272 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241444 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 84888 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100334 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118312 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120749 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128105 просмотра
Актуальное
Захватчики ночью обстреляли громаду под Николаевом

Захватчики ночью обстреляли громаду под Николаевом

Киев • УНН

 • 130033 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Константиновку в Николаевском районе, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"11 августа, в 06:30 враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Telegram.

Детали

Ситуация по районам Николаевской области за минувшие сутки, по данным главы ОВА, была следующая:

Николаевский район

  • Днем, 10 августа, в 11:00 в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады в селе Заря разрушены жилые дома. Пострадавших нет.
  • Вчера, 10 августа, в 22:25 враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.
  • Днем, 10 августа, в 14:05 в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар хвойной подстилки и лесных насаждений в Балабановском лесном урочище.

Баштанский район

  • Вчера, 10 августа, около 12:00 было обстреляно село Широкое Широковской громады. Разрушены два жилых дома, попадания были в разрушенную школу и стадион. Пострадавших нет. Ориентировочно с 22:00 были обстрелы за пределами населенных пунктов громады. На данный момент продолжаются обстрелы за пределами громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
  • Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелам подверглись села Лепетиха и Кавказ.
  • Также в результате обстрелов в поселке Березнеговатое возник пожар сухой травы на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российским захватчикам не удается спланировать наступление на Николаев, но оккупанты продолжают его имитировать, заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы