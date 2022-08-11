Захватчики ночью обстреляли громаду под Николаевом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Константиновку в Николаевском районе, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"11 августа, в 06:30 враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
Ситуация по районам Николаевской области за минувшие сутки, по данным главы ОВА, была следующая:
Николаевский район
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- Днем, 10 августа, в 11:00 в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады в селе Заря разрушены жилые дома. Пострадавших нет.
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- Вчера, 10 августа, в 22:25 враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.
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- Днем, 10 августа, в 14:05 в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар хвойной подстилки и лесных насаждений в Балабановском лесном урочище.
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Баштанский район
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- Вчера, 10 августа, около 12:00 было обстреляно село Широкое Широковской громады. Разрушены два жилых дома, попадания были в разрушенную школу и стадион. Пострадавших нет. Ориентировочно с 22:00 были обстрелы за пределами населенных пунктов громады. На данный момент продолжаются обстрелы за пределами громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
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- Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелам подверглись села Лепетиха и Кавказ.
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- Также в результате обстрелов в поселке Березнеговатое возник пожар сухой травы на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Российским захватчикам не удается спланировать наступление на Николаев, но оккупанты продолжают его имитировать, заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.