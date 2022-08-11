Захватчики ночью обстреляли громаду под Николаевом

Цитата

"11 августа, в 06:30 враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Telegram.

Детали

Ситуация по районам Николаевской области за минувшие сутки, по данным главы ОВА, была следующая:

Николаевский район



Днем, 10 августа, в 11:00 в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады в селе Заря разрушены жилые дома. Пострадавших нет.



Вчера, 10 августа, в 22:25 враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.



Днем, 10 августа, в 14:05 в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар хвойной подстилки и лесных насаждений в Балабановском лесном урочище.



Баштанский район



Вчера, 10 августа, около 12:00 было обстреляно село Широкое Широковской громады. Разрушены два жилых дома, попадания были в разрушенную школу и стадион. Пострадавших нет. Ориентировочно с 22:00 были обстрелы за пределами населенных пунктов громады. На данный момент продолжаются обстрелы за пределами громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.



Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелам подверглись села Лепетиха и Кавказ.



Также в результате обстрелов в поселке Березнеговатое возник пожар сухой травы на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российским захватчикам не удается спланировать наступление на Николаев, но оккупанты продолжают его имитировать, заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.