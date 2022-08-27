Оккупанты приказывают засекречивать взрывы на военных объектах в Крыму - ГУР

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"В ходе специального совещания, заместитель министра обороны рф дмитрий булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектов, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма", - сообщает ГУР МОУ.

Детали

По данным военной разведки, в случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, "оккупанты будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которых будет привлечено к ответственности".

"Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах", - отметили в ГУР.

Дополнение

Массово "хлопки" на территории полуострова начали фиксировать с 9 августа. От взрывов пострадали аэродромы, склады с боеприпасами и другие объекты. В оккупированном Крыму с 9 августа зафиксировано по меньшей мере 27 "хлопков".