Оккупанты приказывают засекречивать взрывы на военных объектах в Крыму - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Оккупационная администрация Крыма приказывает засекречивать факты взрывов на военных объектах, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
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"В ходе специального совещания, заместитель министра обороны рф дмитрий булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектов, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма", - сообщает ГУР МОУ.
Детали
По данным военной разведки, в случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, "оккупанты будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которых будет привлечено к ответственности".
"Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах", - отметили в ГУР.
Дополнение
Массово "хлопки" на территории полуострова начали фиксировать с 9 августа. От взрывов пострадали аэродромы, склады с боеприпасами и другие объекты. В оккупированном Крыму с 9 августа зафиксировано по меньшей мере 27 "хлопков".