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Оккупанты приказывают засекречивать взрывы на военных объектах в Крыму - ГУР

Киев • УНН

 • 161331 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Оккупационная администрация Крыма приказывает засекречивать факты взрывов на военных объектах, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Оккупанты приказывают засекречивать взрывы на военных объектах в Крыму - ГУР

Цитата

"В ходе специального совещания, заместитель министра обороны рф дмитрий булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектов, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма", - сообщает ГУР МОУ.

Детали

По данным военной разведки, в случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, "оккупанты будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которых будет привлечено к ответственности".

"Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах", - отметили в ГУР.

Дополнение

Массово "хлопки" на территории полуострова начали фиксировать с 9 августа. От взрывов пострадали аэродромы, склады с боеприпасами и другие объекты. В оккупированном Крыму с 9 августа зафиксировано по меньшей мере 27 "хлопков".

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