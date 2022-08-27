Окупанти наказують засекречувати вибухи на військових об'єктах у Криму - ГУР

Цитата

"Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони рф дмитро булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму", - повідомляє ГУР МОУ.

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За даними воєнної розвідки, у випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, "окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності".

"Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах", - зауважили у ГУР.

Доповнення

Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти. В окупованому Криму з 9 серпня зафіксовано щонайменше 27 "хлопків".