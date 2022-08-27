Окупанти наказують засекречувати вибухи на військових об'єктах у Криму - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
Цитата
"Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони рф дмитро булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму", - повідомляє ГУР МОУ.
Деталі
За даними воєнної розвідки, у випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, "окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності".
"Уже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах", - зауважили у ГУР.
Доповнення
Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти. В окупованому Криму з 9 серпня зафіксовано щонайменше 27 "хлопків".