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Оккупанты вечером обстреляли жилые кварталы Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 189557 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты к вечеру обстреляли Великую Костромку, а также Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.

Оккупанты вечером обстреляли жилые кварталы Днепропетровщины

Цитата

“К вечеру из “Ураганов” оккупанты ударили по Великой Костромке. Задело жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, однако ранения получила корова. Жители села оттуда не уезжают, держат хозяйство даже в условиях регулярных атак”, – написал Лукашук в своем телеграмме.

Детали

Кроме этого, враг ударил по приграничным территориям Зеленодольска. Никто не пострадал.

Обстреляли войска рф и Красногригорьевскую и Марганецкую общины в Никопольском районе. К счастью, без разрушений и без пострадавших.

Тем временем, спасатели завершили обследование территорий Великомихайловской общины в Синельниковском районе, по которой этой ночью оккупанты ударили ракетами.

Специалисты ГСЧС сегодня уничтожили четыре современных кассетных боевых элемента, которые обнаружили в Металлургическом районе Кривого Рога после ночного обстрела. Территории неопасны.

Дополнение

На День Независимости Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате вражеского удара погибли 25 человек, из них двое – дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек.

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