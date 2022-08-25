Оккупанты вечером обстреляли жилые кварталы Днепропетровщины

Цитата

“К вечеру из “Ураганов” оккупанты ударили по Великой Костромке. Задело жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, однако ранения получила корова. Жители села оттуда не уезжают, держат хозяйство даже в условиях регулярных атак”, – написал Лукашук в своем телеграмме.

Детали

Кроме этого, враг ударил по приграничным территориям Зеленодольска. Никто не пострадал.

Обстреляли войска рф и Красногригорьевскую и Марганецкую общины в Никопольском районе. К счастью, без разрушений и без пострадавших.

Тем временем, спасатели завершили обследование территорий Великомихайловской общины в Синельниковском районе, по которой этой ночью оккупанты ударили ракетами.

Специалисты ГСЧС сегодня уничтожили четыре современных кассетных боевых элемента, которые обнаружили в Металлургическом районе Кривого Рога после ночного обстрела. Территории неопасны.

Дополнение

На День Независимости Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате вражеского удара погибли 25 человек, из них двое – дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек.