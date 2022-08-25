Окупанти надвечір обстріляли житлові квартали Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські окупанти надвечір обстріляли Велику Костромку, а також Червоногригорівську та Марганецьку громади. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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“Надвечір з “Ураганів” окупанти вдарили по Великій Костромці. Зачепило житловий будинок і господарчі споруди. Люди не постраждали, втім поранення дістала корова. Мешканці села звідти не виїжджають, тримають господарство навіть в умовах регулярних атак”, – написав Лукашук у своєму Телеграм.
Деталі
Окрім цього, ворог вдарив по прикордонним територіям Зеленодольська. Ніхто не постраждав.
Обстріляли війська рф й Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі. На щастя, без руйнувань і без постраждалих.
Тим часом, рятувальники завершили обстеження територій Великомихайлівської громади в Синельниківському районі, по якій цієї ночі окупанти вдарили ракетами.
Фахівці ДСНС сьогодні знищили чотири сучасні касетні бойові елементи, які виявили в Металургійному районі Кривого Рогу після нічного обстрілу. Території безпечні.
Доповнення
На День Незалежності України російські окупанти завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого удару загинули 25 людей, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа.