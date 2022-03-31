Генштаб ВСУ: оккупанты и дальше перебрасывают в Украину дополнительные подразделения для боевых действий

Сообщается, что основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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"Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре нашего государства. Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил российской федерации для ведения боевых действий. В то же время, отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности по формированию резервов", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Дополнение

Президент рф владимир путин подписал указ о весеннем призыве 2022 года, согласно которому на обязательную военную службу вызывают почти 135 тысяч россиян.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в россии на войну против Украины планируют отправить и заключенных по тяжким уголовным статьям.