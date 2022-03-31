Генштаб ВСУ: оккупанты и дальше перебрасывают в Украину дополнительные подразделения для боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил россии для ведения боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Сообщается, что основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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"Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре нашего государства. Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил российской федерации для ведения боевых действий. В то же время, отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности по формированию резервов", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Дополнение
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