В росії триває прихована мобілізація: на війну проти України готуються відправити в'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В росії на війну проти України планують відправити ув'язнених за тяжкими кримінальними статтями. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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З першого квітня по всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв Страны). Щоб приховати масову мобілізацію, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, які прибуватимуть до воєнкоматів.
Водночас за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, приблизно 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправлення до України. Всі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), таких угод не пропонують.
Тим, хто погодився, пообіцяли повну амністію в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.
"БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС" складає близько 100 тисяч.
Додамо
Як стало відомо, у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні проти України.