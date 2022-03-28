В россии продолжается скрытая мобилизация: на войну против Украины готовятся отправить заключенных

Детали

С первого апреля по всей территории РФ начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв Страны). Чтобы скрыть массовую мобилизацию, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, которые будут прибывать в военкоматы.

В то же время с помощью программы "БАРС" скрывают привлечение к боевым действиям русских заключенных. В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), таких соглашений не предлагают.

Тем, кто согласился, пообещали полную амнистию в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким "мобилизованным" не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине.

"БАРС" - программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Те, кто подписали контракты по программе, получают постоянное денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка. В течение года резервисты могут быть призваны на сборы (до 1 месяца), где могут привлекаться к учениям и выполнению других задач. Ежемесячная оплата по контракту достигает 12% оклада военнослужащих (в зависимости от звания и должности). Общее количество лиц, подписавших контракты "БАРС" составляет около 100 тысяч.

Добавим

Как стало известно, во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне против Украины.



