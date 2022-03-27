В окупованому Криму насильно мобілізують чоловіків для війни проти України - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні проти України. Про це інформує Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.
Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через рф, оскільки дорога на материкову частину України закрита, вказала Денісова.
Серед тих, кого силоміць відправляють на війну з Україною, зі слів Омбудсмена, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.
Цитата
“Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах. Звертаюсь до світової спільноти відреагувати на цей факт для посилення санаційного тиску на РФ для звільнення всієї території України від загарбницьких військ та деокупації територій”, - наголосила Денісова.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, в окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оголосили мобілізацію чоловіків до 65 років.