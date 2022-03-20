В окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оглосили мобілізацію чоловіків до 65 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оглосили мобілізацію чоловіків до 65 років. Про це інформує УНН.
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"На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.
Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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