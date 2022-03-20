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В окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оглосили мобілізацію чоловіків до 65 років

В окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оглосили мобілізацію чоловіків до 65 років

Київ • УНН

 • 104870 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оглосили мобілізацію чоловіків до 65 років. Про це інформує УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.

Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо

На Херсонщині окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення.

Українські Національні Новини

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