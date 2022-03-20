В оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупанты оглосили мобилизацию мужчин до 65 лет

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"На временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлено очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.

Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области ввиду того, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили заполненные телами солдат", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним

На Херсонщине оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.