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В оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупанты оглосили мобилизацию мужчин до 65 лет

В оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупанты оглосили мобилизацию мужчин до 65 лет

Киев • УНН

 • 104867 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил, что в оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупанты оглосили мобилизацию мужчин до 65 лет. Об этом информирует УНН.

Цитата

"На временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлено очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.

Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области ввиду того, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили заполненные телами солдат", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним

На Херсонщине оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.

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