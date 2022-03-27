В оккупированном Крыму насильно мобилизуют мужчин для войны против Украины - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне против Украины. Об этом информирует Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что традиционно призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.
Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через рф, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта, указала Денисова.
Среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, по словам Омбудсмена, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.
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“Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на этот факт для усиления санационного давления на рф для освобождения всей территории Украины от захватнических войск и деоккупации территорий”, - отметила Денисова.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей оккупанты объявили мобилизацию мужчин до 65 лет.