Майже 135 тисяч осіб: путін підписав указ про весняний призов

Цитата

"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2022 року призов на військову службу громадян російської федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ "Про військовий обов'язок та військову службу" призову на військову службу, в кількості 134 500 осіб", - ідеться в указі.

Нагадаємо

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, в росії на війну проти України планують відправити ув'язнених за тяжкими кримінальними статтями.