Почти 135 тысяч человек: путин подписал указ о весеннем призыве

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"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан российской федерации в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - говорится в указе.

Напомним

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в россии на войну против Украины планируют отправить заключенных по тяжким уголовным статьям.