Генштаб ЗСУ: окупанти надалі перекидають в Україну додаткові підрозділи для бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил росії для ведення бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Повідомляється, що основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Цитата
"Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі нашої Держави. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для ведення бойових дій. Водночас, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Доповнення
Президент рф володимир путін підписав указ про весняний призов 2022 року, згідно з яким на обов'язкову військову службу викликають майже 135 тисяч росіян.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, в росії на війну проти України планують відправити й ув'язнених за тяжкими кримінальними статтями.