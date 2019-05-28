Оккупанты в Донбассе организовывают набор на контрактную службу - разведка

"Командование российских оккупационных войск усиливает меры по обеспечению укомплектованности подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Кроме того, пытаются обеспечить очередной набор на контрактную службу, в том числе за счет тех, кто ранее уволился от призыва по состоянию здоровья или имеет судимость", - сказал Гуцуляк.

Также возросло количество задержания представителями так называемых республиканских силовых структур мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за нарушение "комендантского часа" и других надуманных обвинений с целью заставить их с помощью разъяснительной работы и применяя физическое воздействие для "мотивации" проходить военную службу в подразделениях врагов.

Напомним, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим тишины, применяя минометы.