ООС: поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі порушили режим тиші, застосовуючи міномети. В результаті було поранено одного українського військового. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 ворог двічі порушили режим тиші, застосовуючи міномети. В результаті було поранено одного українського військового. Його евакуювали до військового мобільного госпіталя", - сказав Гуцуляк.
Так, з 5:00 ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар’їнки. Від окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях українських військових 30 мін калібру 120 мм.
"Пізніше, з 9:30 на приморській ділянці окупанти цілили з мінометів цього ж 120-го калібру по нашим оборонцям Широкиного. Протягом 50 хвилин ворог випустив 7 мін цього калібру з напрямку від окупованого села Безіменне", - зазначає Гуцуляк.
Нагадаємо, 27 травня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.