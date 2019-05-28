ООС: ранен один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим тишины, применяя минометы. В результате был ранен один украинский военный. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 враг дважды нарушили режим тишины, применяя минометы. В результате был ранен один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сказал Гуцуляк.
Так, с 5:00 утра вражескую вооруженную провокацию зафиксировано в районе Марьинки. От оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям украинских военных 30 мин калибра 120 мм.
"Позже, с 9:30 на приморской области оккупанты целились из минометов этого же 120-го калибра по нашим защитникам Широкино. В течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра в направлении от оккупированного села Безымянное", - отмечает Гуцуляк.
Напомним, 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.