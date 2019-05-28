ООС: бойовики здійснили 4 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. 27 травня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог тричі обстріляв позиції українських захисників:
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- поблизу населеного пункту Миколаївка Друга – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
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- біля населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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- поблизу населеного пункту Майорськ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох бойовиків було поранено.
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Від початку поточної доби ворог один раз з мінометів калібру 120 мм обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський здійснив перший регіональний візит на Донбас з нещодавно призначеним очільником Генштабу ЗС України.