ООС: боевики совершили 4 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял позиции украинских защитников:
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- вблизи населенного пункта Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
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- у населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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- вблизи населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четверо боевиков были ранены.
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С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый региональный визит на Донбасс с недавно назначенным главой Генштаба ВС Украины.