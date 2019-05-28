Окупанти на Донбасі організовують набір на контрактну службу – розвідка

КИЇВ. 28 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російсько-окупаційних військ намагаються забезпечити черговий набір на контрактну службу, у тому числі за рахунок осіб, які раніше звільнялись від призову за станом здоров’я або мають судимість. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.