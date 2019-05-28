Окупанти на Донбасі організовують набір на контрактну службу – розвідка

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КИЇВ. 28 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російсько-окупаційних військ намагаються забезпечити черговий набір на контрактну службу, у тому числі за рахунок осіб, які раніше звільнялись від призову за станом здоров’я або мають судимість. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Командування російських окупаційних військ посилює заходи щодо забезпечення укомплектованості підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Окрім того, намагаються забезпечити черговий набір на контрактну службу, у тому числі за рахунок тих, хто раніше звільнився від призову за станом здоров’я або мають судимість", - сказав Гуцуляк.

Також зросла кількість затримання представниками так званих республіканських силових структур чоловіків віком від 18 до 60 років за порушення “комендантської години” та іншими надуманими обвинуваченнями з метою змусити за допомогою роз’яснювальної роботи та застосовуючи фізичний вплив для “мотивації” проходити військову службу у підрозділах ворогів.

Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі порушили режим тиші, застосовуючи міномети.

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