У оккупантов очень много средств ПВО – Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты имеют в избытке ракеты С-300 и большое количество средств ПВО. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Очевидно, что этих ракет (С-300– ред.) у них в избытке. Мы имеем последствия: и по стадиону они ими ударили, и по жилым кварталам. Имеют очень много средств ПВО оккупанты на сегодня. Эта вся линейка "Буков", "Тор", "Панцирь", С-300, С-400 уже на оккупированных территориях. Мы фактически владеем всей информацией, где находятся эти комплексы, поэтому делаем определенные шаги по противодействию этим средствам", – рассказал Игнат.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что по Николаеву утром было выпущено 6 ракет Х-59 и 12 ракет типа С-300.