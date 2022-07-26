Окупанти мають дуже багато засобів ППО – Повітряні сили ЗСУ

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"Очевидно, що цих ракет (С-300 – ред.) у них є в надлишку. Ми маємо наслідки: і по стадіону вони ними вдарили, і по житлових кварталах. Мають дуже багато засобів ППО окупанти на сьогодні. Ця вся лінійка "Буків", "Тор", "Панцир", С-300, С-400 вже на окупованих територіях. Ми фактично володіємо всією інформацією, де знаходяться ці комплекси, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам", – розповів Ігнат.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що по Миколаєву зранку було випущено 6 ракет Х-59 та 12 ракет типу С-300.