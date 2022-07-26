Зранку окупанти випустили по Миколаєву 18 ракет – Кім

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"Зранку в нас було 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль: частину збили, частина – повз. Але з тих, що влучили – це частина критичної інфраструктури та підприємства. На щастя, без жертв. Зруйнували вони три неробочі секції залізнодорожнього мосту. Було дуже гучно, але без жертв", – сказав Кім.

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За словами голови ОВА, сьогодні рашисти завдали масованого удару по всьому півдню, зокрема по Одесі, Южному, Рибаківці та інших містах та селах.

"То дуже масований був удар по всьому півдню. Військові дії зараз ущільнилися, й дуже багато авіації працює з двох боків. З огляду на те, що наші ЗСУ знищують командні пункти та склади, вони теж намагаються щось показувати й стріляють по цивільних", – розповів Кім.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі у Миколаївській області.