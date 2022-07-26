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Зранку окупанти випустили по Миколаєву 18 ракет – Кім

Зранку окупанти випустили по Миколаєву 18 ракет – Кім

Київ • УНН

 • 103564 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні зранку російські окупанти випустили по Миколаєву 18 ракет. Частину з них вдалося збити, проте деякі пошкодили критичну інфраструктуру та підприємства. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Зранку в нас було 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль: частину збили, частина – повз. Але з тих, що влучили – це частина критичної інфраструктури та підприємства. На щастя, без жертв. Зруйнували вони три неробочі секції залізнодорожнього мосту. Було дуже гучно, але без жертв", – сказав Кім.

Деталі

За словами голови ОВА, сьогодні рашисти завдали масованого удару по всьому півдню, зокрема по Одесі, Южному, Рибаківці та інших містах та селах.

"То дуже масований був удар по всьому півдню. Військові дії зараз ущільнилися, й дуже багато авіації працює з двох боків. З огляду на те, що наші ЗСУ знищують командні пункти та склади, вони теж намагаються щось показувати й стріляють по цивільних", – розповів Кім.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі у Миколаївській області.

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