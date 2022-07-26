Утром оккупанты выпустили по Николаеву 18 ракет – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Николаеву 18 ракет. Часть из них удалось сбить, однако некоторые повредили критическую инфраструктуру и предприятия. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.
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"Утром у нас было 6 ракет Х-59 с самолетов и 12 ракет типа С-300. Не все они попали в цель: часть сбили, часть – мимо. Но из попавших – это часть критической инфраструктуры и предприятия. К счастью, без жертв. Разрушили они три нерабочих секции железнодорожного моста. Было очень громко, но без жертв", – сказал Ким.
Детали
По словам главы ОВА, сегодня рашисты нанесли массированный удар по всему югу, в частности по Одессе, Южному, Рыбаковке и другим городам и селам.
"Это очень массированный был удар по всему югу. Военные действия сейчас уплотнились, и очень много авиации работает с двух сторон. Учитывая, что наши ВСУ уничтожают командные пункты и склады, они тоже пытаются что-то показывать и стреляют по гражданским", – рассказал Ким.
Напомним
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской области.