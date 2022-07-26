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Миколаївщина: окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі

Миколаївщина: окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі

Київ • УНН

 • 551947 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі у Миколаївській області. По Миколаївському району завдано удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

«По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що випущено кілька ракет повітряного базування.

Цитата

«На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети по Одещині. Вони влучили у приватні будівлі.

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