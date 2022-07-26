Николаевская область: оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре

Детали

«По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению с Черного моря», - говорится в сообщении.

Сообщается, что выпущено несколько ракет воздушного базирования.

Цитата

«В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация по масштабам разрушений и пострадавших уточняется», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные здания.