Николаевская область: оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской области. По Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
«По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению с Черного моря», - говорится в сообщении.
Сообщается, что выпущено несколько ракет воздушного базирования.
Цитата
«В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация по масштабам разрушений и пострадавших уточняется», – отмечается в сообщении.
Дополнение
Российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные здания.